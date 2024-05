Mandas in zona mista: «Sono felice se gioco, sul mio FUTURO invece dico..» Le parole del portiere della Lazio

Cosi Christos Mandas in zona mista, dopo la vittoria della Lazio contro l’Empoli:

VITTORIA- «Sono molto felice per la vittoria, è molto più importante questo rispetto all’esser stato uno dei migliori in campo. Sono felice se gioco, ma sono anche molto contento di lavorare ogni giorno insieme a Provedel negli allenamenti. Sono molto fortunato di avere lui accanto, è come se fosse un maestro»

STADIO PIENO- «È sempre bello ed emozionante giocare davanti ai propri tifosi, ci danno una spinta in più. Applauso dopo la parata? Sono sicuramente contento perché riconoscono il mio lavoro, ma come ho detto prima la cosa più importante è la vittoria, aver ottenuto i tre punt»

FINALE DI STAGIONE «Vogliamo vincere entrambe le partite, ci proveremo, daremo il nostro meglio e vedremo la posizione che avremo alla fine della stagione»

FUTURO «Non è una mia scelta. Io sono felice qui alla Lazio, tutti hanno fiducia nei miei confronti. È la decisione della squadra, a fine campionato immagino che ne parleremo insieme, sono felice di essere parte di questa squadra»