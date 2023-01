Lazio-Empoli: i messaggi sulla maglia del warm up della squadra contro il razzismo e per il 123esimo compleanno della società

Per la partita contro l’Empoli le maglie sfoggiate dai calciatori biancocelesti nel warm up per celebrare il 123 esimo compleanno della società che si terrà domani e un messaggio importante contro il razzismo, come riporta la foto sul profilo Twitter ufficiale della Lazio