Lazio Empoli, sarà festa all’Olimpico: ecco il dato sui biglietti venduti per il match delle 12:30 contro i toscani

La Lazio affronterà l’Empoli nel match delle 12:30, valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A. Come riportato da Il Corriere dello Sport, gli spettatori biancocelesti saranno circa 55mila e potrebbero arrivare a toccare quota 60mila.

L’Olimpico sarà pieno prima per celebrare il 50° anniversario del primo scudetto e poi per spingere la Lazio verso la vittoria, che blinderebbe la qualificazione in Europa League e manterrebbe in vita il sogno Champions League.