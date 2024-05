Lazio Empoli, la festa per celebrare il cinquantesimo anniversario del Primo Scudetto: tutti i dettagli sull’evento

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica le modalità della festa celebrativa per i 50anni del Primo Scudetto. Di seguito tutti i dettagli.

COMUNICATO– «Domenica sveglia presto e tutti allo stadio: cappuccino, cornetto e S.S. Lazio!

La gara con l’Empoli, in programma alle ore 12:30, mette in palio tre punti importanti per il nostro cammino ma sarà anche l’occasione utile per celebrare il 50° anniversario della conquista del primo, storico, Scudetto.

Per questo motivo il club invita tutti i tifosi a raggiugere l’Olimpico il prima possibile, poiché a partire dalle ore 11:00 si susseguiranno numerose iniziative per rendere omaggio agli eroi del 1974».