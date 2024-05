Lazio Empoli, attenzione ai cartellini: ecco chi rischia di saltare l’Inter. Di seguito i diffidati biancocelesti per la sfida

La Lazio tornerà in campo domenica 12 maggio alle 12.30 per la partita contro l’Empoli. Oltre a Pedro, dopo le ammonizioni subite contro i brianzoli, anche Casale, Romagnoli, Vecino e Patric sono entrati automaticamente in diffida e con un giallo nella prossima gara rischiano seriamente di saltare la sfida di San Siro contro l’Inter.