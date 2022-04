Lazio Emerson, Sarri in pressing. Ma la società propone Parisi

Maurizio Sarri vorrebbe Emerson Palmieri come esterno per la prossima stagione: Tare e Lotito propongono Parisi dell’Empoli

Divergenze a sinistra per quanto riguarda il mercato estivo della Lazio. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti, Maurizio Sarri, nel vertice di ieri a Formello, avrebbe chiesto Emerson Palmieri come rinforzo sulle corsie esterne.

Tare e Lotito però al momento nicchiano e hanno rilanciato il nome di Parisi dell’Empoli sicuramente più abbordabile non tanto per il cartellino ma per l’ingaggio. Le parti anche su questo tema dovranno trovare un accordo nelle prossime settimane.