Lazio, emergenza difesa: troppi gol subiti all'Olimpico

In casa Lazio comincia a preoccupare il dato riguardante la difesa, con la squadra di Baroni che ha subito tanti gol tra le mura amiche

C’ è amarezza in casa Lazio per il pareggio maturato nel posticipo di ieri contro l’Udinese, con i biancocelesti che non sono riusciti ad approfittare del passo falso della Juve. C’è però un dato allarmante che preoccupa e non poco l’ambiente biancoceleste ed è il dato relativo ai gol subiti.

Come analizzato dal Corriere dello Sport infatti, la Lazio ha subito gol in tutte le ultime 7 gare casalinghe disputate, eguagliando un dato negativo che mancava dalla stagione 2018-2019.