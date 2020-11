Lazio, ecco il “sombrero” di Luiz Felipe a Ronaldo VIDEO

La giocata di Luiz Felipe su Ronaldo durante Lazio Juve ha fatto il giro del web.

Il “sombrero” è una di quelle finte, insieme al tunnel, più umilianti che un giocatore posso ricevere durante un match di calcio. Farsi passare la palla sotto le gambe, o sopra la testa, è per i difensori (soliti a subire giocate del genere), un gesto che in campo può fortemente scoraggiare.

Strano invece quando a compiere la giocata è un difensore ai danni di un attaccante. Soprattutto se quell’attaccante è un pluri-pallone d’oro con oltre 600 gol in carriere. È il caso di Luiz Felipe Ramos e Cristiano Ronaldo: ieri, durante il match tra Lazio e Juventus, il difensore ha letteralmente ingannato il fuoriclasse portoghese, dimostrano grande classe nel palleggio ed eludendo il tentativo di contrasto con un “sombrero”. Il brasiliano ha condiviso il video della giocata sul proprio profilo Instagra, che vi riproponiamo qui sotto: