Lazio, è un Milinkovic 2.0: Sarri soddisfatto dal nuovo Sergente

Contro il Verona si è visto un Milinkovic-Savic più concreto e meno “bello”: Sarri apprezza e spera di avere conferme contro l’Atalanta

Sembra un Milinkovic-Savic nuovo quello visto lunedì contro il Verona ed elogiato da Sarri ieri in conferenza stampa. Più verticalizzazioni e meno palle perse (20, 6 in più le palle in profondità).

Come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana, Sarri si aspetta la stessa versione del Sergente anche stasera nella sfida tra Lazio e Atalanta. Milinkovic è una vera e propria bestia nera per la squadra di Gasperini: quattro gol in campionato più quello nella finale di Coppa Italia del 2019. Solo all’Inter ha segnato di più. Per Sergej è arrivato il momento di aumentare il bottino di reti in campionato (finora solo 6).