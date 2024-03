Lazio, un posto per due in attacco: Tudor alle prese col dualismo Taty-Immobile, primo vero punto interrogativo del tecnico

Come riportato dal Corriere dello Sport, Igor Tudor sta continuando a lavorare su quella che sarà la nuova Lazio, che ripartirà sicuramente da una certezza, ossia il modulo 3-4-2-1.

Iniziano i primi dubbi del tecnico croato, soprattutto sull’unica punta da schierare in attacco. Taty Castellanos sembra leggermente in vantaggio per stato di forma e caratteristiche, ma Ciro Immobile non può essere lasciato da parte cosi facilmente. I due dovranno coesistere in una sorta di dualismo perenne, come ai tempi di Sarri.