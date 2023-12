Lazio, c’è un dossier sui torti arbitrali: tutte le ingiustizie subite in questa Serie A

La Lazio prepara il dossier su tutte le ingiustizie subite da inizio campionato: sono tanti gli errori arbitrali

In casa Lazio, come riporta Il Messaggero, ci si interroga sul momento difficile vissuto dalla squadra di Sarri in campionato. La società è convinto che in gran parte abbiano influito anche i numerosi errori arbitrali.

Per carità, i biancocelesti sono artefici dei tristi 21 punti, ma sviste ed errori si ripetono da inizio anno. Contro il Genoa un rigore di Bani su Zaccagni, contro il Napoli un gol annullato a Guendouzi, allo Juventus Stadium il raddoppio di Vlahovic propiziata dall’assist di McKennie oltre la linea del fallo laterale, a Salerno la mancata espulsione di Gyomber, nel derby tre rigori recriminati (clamoroso quello di Bove su Guendouzi) e con il Cagliari la trattenuta da penalty su Castellanos.