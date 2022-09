Lazio, ora il doppio impegno non è più un tabù: i numeri

Il doppio impegno per la Lazio ora non sembra essere più un tabù. A dirlo sono in primis i numeri di quest’avvio di stagione

Il doppio impegno per la Lazio ora non sembra essere più un tabù. A dirlo sono in primis i numeri di quest’avvio di stagione.

Infatto, come sottolineato dal Corriere della Sera, i biancocelesti hanno fatto en plein, conquistando sei punti su sei dopo l’impegno europeo. Un cammino ben diverso rispetto allo scorso anno, dove arrivarono solo cinque punti sui 24 a disposizione. Insomma, l’allargamento della rosa ha permesso una gestione migliore. E i risultati si vedono.