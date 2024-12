Lazio, dopo Parma per rispondere in trasferta: i dati lontano da casa

Lazio che allo Stadio Diego Armando Maradona dovrà fare un qualcosa in più per strappare punti in casa della capolista

La Lazio di Baroni è attesa da una gara ostica al Maradona contro il Napoli di Antonio Conte. Per i biancocelesti ci sarà uno sforzo in più da fare, infatti lontano dall’Olimpico la squadra di Baroni perde in termini di rendimento.

Su 28 punti conquistati in campionato, solo 9 sono arrivati in trasferta. Proprio in trasferta sono arrivate le uniche 4 sconfitte stagionali con Udinese, Fiorentina, Juventus e Parma.