Lazio, domenica attenta a Niang: i numeri dell’ex Milan

Lazio, a pochi giorni dalla gara interna contro la formazione toscana ecco tutti i numeri statistici che riguardano Niang

Ancora pochi giorni e la Lazio tornerà in campo per affrontare in casa l’Empoli di Nicola, per dimenticare Monza e blindare un posto in Europa League. Contro i toscani, la Lazio deve fare attenzione in modo particolare a Niang il quale ha fatto ritorno in serie A dopo il suo addio al Milan.

L’attaccante dei toscani, qualora dovesse essere schierato da Nicola giocherà con la maglia azzurra empolese la sua 13° gara e fino ad ora ha realizzato 4 reti, e la sua frequenza realizzativa considerando le 12 presenze complessive è 0.3 a partita. L’ex Milan non segna dalla gara interna con il Torino terminata 3-2.