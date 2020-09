Lazio, domani visite mediche per Pereira e nuovi test per Muriqi

Un altro rinforzo in arrivo: Pereira domani farà le visite mediche con la Lazio. Con lui ci sarà Muriqi, che ripeterà i test dopo la positività al Covid-19.

Oggi l’arrivo a Roma, domani le visite mediche. Andreas Pereira sta per iniziare la sua avventura con la Lazio. Domani il classe ’96 in arrivo dal Manchester United con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 25 milioni di euro. Insieme al centrocampista nella clinica di riferimento biancoceleste ci sarà anche Vedat Muriqi, che aveva già ottenuto l’idoneità sportiva, ma dovrà sostenere di nuovo le visite mediche dopo essere risultati positivo al Coronavirus. L’attaccante, ora negativo, sta per lasciare la Turchia con destinazione Roma.