Lazio, domani la partenza per Auronzo: il programma delle due settimane di lavoro per i biancocelesti

Dopo i due giorni di raduno a Formello, partirà domani pomeriggio la Lazio alla volta di Auronzo di Cadore, cittadina dove i biancocelesti passeranno le prossime due settimane.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, questo sarà il programma che vedrà impegnati i ragazzi di Sarri fino al 28 Luglio: si inizia il 12, un’amichevole il 16 luglio contro una rappresentativa locale per terminare a fine mese con il ritorno a Formello, prima delle sfide in terra inglese.