Lazio, domani i festeggiamenti per i 121 anni: il programma

Domani la Lazio compirà 121 anni: ecco il programma per la giornata di domani

Domani la Lazio spegnerà 121 candeline. L’appuntamento non potrà essere come di consueto a Piazza della Libertà. Le norme anti-Covid e il coprifuoco alle ore 22:00 lo vietano. Gli ultras della Lazio hanno comunque dato appuntamento alle ore 17:00, nello storico luogo in cui il 9 gennaio 1900 tutto cominciò. Il club, come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, sarà comunque vicino ai tifosi per soffiare tutti insieme sulle candeline don un evento che potrebbe essere seguito tramite i canali social ufficiali del club, con la possibilità di coinvolgere i calciatori.