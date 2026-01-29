Lazio, trasferte vietate ai biancocelesti. Nessun blocco per il derby in programma: la motivazione

Lazio, è stato disposto un divieto per le trasferte ai tifosi biancocelesti e azzurri. Il derby di maggio con la Roma non rientra nel provvedimento: il punto

Dopo gli scontri tra tifosi di Roma, Fiorentina, Napoli e Lazio, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha preso una decisione drastica che colpisce i tifosi delle due squadre. Come riportato da Il Messaggero, è stato disposto un divieto di trasferte per i tifosi campani e biancocelesti fino al termine della stagione. La misura è stata adottata in seguito agli scontri violenti verificatisi sull’A1, tra Ceprano e Frosinone, dove decine di tifosi si sono affrontati armati di bastoni, coprendosi il volto, e poi si sono dileguati all’arrivo delle forze dell’ordine.

Le conseguenze degli scontri: identificate 80 persone

Le autorità hanno identificato 80 tifosi della Lazio, con l’arrivo di diversi Daspo. L’incidente ha avuto gravi ripercussioni e il divieto di trasferte prevede che i tifosi biancocelesti e quelli napoletani non potranno seguire la loro squadra in trasferta per il resto del campionato, inclusi i match contro Juventus e Bologna.

L’eccezione al divieto: il derby con la Roma

L’unica eccezione a questa misura riguarda il tanto atteso derby della Capitale, in programma nel weekend del 17 maggio. Anche se sulla carta la Lazio gioca in trasferta, poiché la partita si svolgerà nel proprio stadio, non ci sarà alcun divieto per i tifosi!

Inoltre, stando a quanto riportato da JuventusNews24, la società bianconera ha prontamente recepito e comunicato le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell’Interno del 28 gennaio 2026, che stabilisce misure rigorose per garantire la sicurezza in occasione degli eventi presso l’Allianz Stadium. In seguito a queste nuove direttive, il club ha preso una decisione definitiva: tutti i biglietti acquistati per il Settore Ospiti destinato ai tifosi della Lazio sono stati annullati ufficialmente.

La gestione delle conseguenze economiche e logistiche

La Juventus ha immediatamente avviato le procedure necessarie per affrontare le implicazioni logistiche ed economiche di questa misura. Il processo di rimborso per i tifosi coinvolti sarà completamente automatico e trasparente. Non sarà richiesto alcun modulo o richiesta da parte dei tifosi: i fondi verranno riaccreditati direttamente sulla carta o sul conto utilizzato per l’acquisto, secondo i tempi stabiliti dall’istituto di credito.

Assistenza disponibile per i tifosi

La Juventus ha comunque garantito assistenza completa per tutti i tifosi che dovessero avere dubbi o riscontrare anomalie durante il processo di rimborso. Il customer service dello Juventus Official Ticket Shop è a disposizione per qualsiasi chiarimento o supporto relativo alla restituzione dei fondi!

