Lazio, capitolo “trasferte”! Tutte le info fornite dalla società sul divieto: il comunicato

Lazio, focus sul divieto delle gare in trasferta. La società biancoceleste ha stilato un comunicato in merito. Le ultime novità

Il divieto dei match in programma in trasferta per i tifosi della Lazio ha fatto discutere assai nell’ultimo periodo! In questi istanti la società biancoceleste ha stilato un comunicato in merito. Ecco quanto si legge nella nota:

«Come da decreto del Ministro dell’Interno del 28 gennaio, a decorrere dalla data del decreto stesso e fino al termine della corrente stagione, è disposta la chiusura dei settori ospiti degli impianti sportivi per gli incontri in trasferta per i tifosi della S.S. Lazio, nonché il divieto della vendita dei titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi per gli stessi incontri, nei confronti delle persone residenti nella Regione Lazio. Resta esentato dal provvedimento il derby Roma-Lazio previsto, in attesa di ufficialità, domenica 17 maggio».

