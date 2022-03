Lazio, la difesa ora ha trovato equilibrio: i numeri

I numeri e le prestazioni della difesa della Lazio ora finalmente fanno sorridere mister Maurizio Sarri: tutti i dettagli

Dopo un inizio balbettante e alcuni mesi difficili, finalmente la Lazio è riuscita a trovare il suo equilibrio difensivo.

A far sorridere Maurizio Sarri sono in primis i numeri. Infatti, come evidenziato da Il Corriere dello Sport, nelle ultime 9 giornate la difesa dei capitolini ha subito solo 8 reti, mantenendo per ben 5 volte la porta inviolata. In Europa soltanto la Real Sociedad è riuscita a fare meglio, con 6 clean sheet complessivi.