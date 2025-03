Lazio, Diego Tavano, agente di Mandas sul Club biancoceleste

L’agente di Christos Mandas, Diego Tavano, ha rilasciato delle dichiarazioni sul rispetto e l’amore del giocatore per la Lazio: le sue parole

Christos Mandas è arrivato al secondo anno con la maglia della Lazio e, dopo aver prolungato il proprio contratto fino al 2029, è pronto a mettersi in gioco con la maglia biancoceleste. L’estremo difensore acquistato dall’OFĪ Creta club è soddisfatto della sua esperienza nella capitale e, a fare chiarezza sul suo punto di vista, è stato il suo procuratore a “Ok Calciomercato“. Ecco cosa ha detto dopo i primi 18 mesi del suo assistito in Serie A:

«Christos ha molti estimatori, soprattutto in Inghilterra. Chiaramente non posso dire i nomi dei club, ma quello che posso dire è che è un giocatore che sta suscitando grande interesse a livello internazionale. Rinnovo? La Lazio è un grande club, ha un progetto ambizioso ed è la squadra che ha creduto in Mandas. Ci sembrava doveroso ed eticamente corretto continuare il rapporto con i biancocelesti e dare la possibilità al club di far crescere Christos».