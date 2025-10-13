Lazio, Gregucci non ha dubbi: «Quel giocatore rappresenta una grande risorsa. Sugli infortuni..."

Lazio, Gregucci analizza l’emergenza infortuni: «Serve un’indagine approfondita”. E l’ex biancoceleste elogia un calciatore

La Lazio continua a fare i conti con una lunga lista di infortuni che sta mettendo in seria difficoltà l’intera rosa. Dopo lo stop di Castellanos, costretto ai box per almeno un mese e mezzo, la situazione in casa biancoceleste è diventata ancora più complessa. Ai microfoni di Radiosei, l’ex collaboratore tecnico e allenatore Angelo Gregucci ha espresso il proprio punto di vista, sottolineando la necessità di un’analisi accurata per comprendere le cause di questa emergenza che rischia di compromettere il rendimento stagionale della squadra di Maurizio Sarri.

«È fondamentale che la Lazio indaghi su questa situazione legata agli infortuni — ha dichiarato Gregucci — perché parliamo di patrimoni del club. Ogni giocatore rappresenta un investimento importante e non si può permettere che una serie di problemi muscolari comprometta la competitività della squadra. Ora Sarri dovrà fare le proprie scelte non in base ai moduli, ma all’efficienza fisica dei calciatori più pronti».

L’ex tecnico ha evidenziato come la Lazio si trovi costretta a gestire un momento di forte emergenza, con diversi elementi di qualità fermi ai box. «La rosa è in difficoltà — ha aggiunto Gregucci — e l’emergenza colpisce soprattutto i giocatori di maggiore talento. Contro avversari come l’Atalanta, che fanno della condizione atletica il loro punto di forza, serviranno prestazioni intense dal punto di vista fisico. Bisognerà raschiare il fondo del barile per restare competitivi».

In questo scenario complicato, una delle poche note positive arriva da Isaksen, che durante la sosta ha potuto accumulare minuti importanti con la nazionale danese. Secondo Gregucci, il giovane attaccante rappresenta una possibile risorsa per la Lazio nelle prossime settimane. «Isaksen ha avuto la possibilità di giocare e migliorare la condizione. È uno dei pochi che può offrire soluzioni immediate in un momento del genere. Un altro aspetto importante — ha proseguito — è la capacità di attingere dal vivaio, ma la Lazio oggi non dispone di molti giovani pronti per il salto in prima squadra, e questo è un ulteriore problema».

La riflessione di Gregucci apre dunque una questione più ampia: la Lazio dovrà non solo recuperare gli infortunati, ma anche interrogarsi sulle cause di questi stop ricorrenti. Un'indagine interna e una gestione più attenta dei carichi di lavoro potrebbero essere la chiave per restituire equilibrio e continuità alla squadra di Sarri, chiamata a reagire in uno dei momenti più delicati della stagione.