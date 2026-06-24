Fumata bianca Romagnoli! C’è la firma con l’Al-Sadd: ora scattano le visite mediche

Alessio Romagnoli vede l’Al-Sadd! Visite mediche in arrivo: i contratti sono sistemati. Le ultimissime

Il ciclo di Alessio Romagnoli alla S.S. Lazio è ufficialmente giunto al termine. Dopo settimane di intense trattative e indiscrezioni che hanno tenuto banco per tutto il mese di giugno, è arrivata la fumata bianca decisiva: il difensore centrale classe 1995 ha trovato l’accordo totale con l’Al-Sadd, club del Qatar. Come riportato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, le parti hanno ormai sistemato ogni dettaglio contrattuale e l’ex biancoceleste è pronto a volare in Qatar per sottoporsi alle visite mediche di rito.

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L’operazione tra Lazio e Al-Sadd

L’addio di Alessio Romagnoli chiude un’esperienza durata quattro stagioni, durante le quali il centrale si è distinto come uno degli elementi di maggiore affidabilità e personalità all’interno dello spogliatoio. Nonostante la S.S. Lazio avesse tentato in passato – in particolare durante la finestra di mercato dello scorso gennaio – di blindare il proprio pilastro difensivo, la volontà del giocatore di intraprendere una nuova avventura professionale in un contesto economico e tecnico differente ha prevalso! Ora per lui si apre un nuovo futuro in terra qatariota.