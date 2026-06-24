Coppa Italia 2026/27, ufficializzato il tabellone! Il percorso della Lazio

Coppa Italia 2026/27, la Lega Serie A ha ufficializzato il tabellone del torneo che vedrà impegnata anche la Lazio. I dettagli

La nuova Coppa Italia 2026/27 ha ufficialmente preso forma. La Lega Serie A ha reso noti gli accoppiamenti e il ranking del torneo che vedrà l’Inter difendere il titolo. Confermato in toto il format della competizione a 44 squadre. La Lazio, che non rientra tra le prime otto teste di serie inserite direttamente agli ottavi, dovrà conquistarsi il pass partendo dai trentaduesimi di finale.

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Prospettiva ottavi in Coppa Italia 2026/27: Lazio contro Bologna

Qualora i biancocelesti rispettassero i pronostici nei primi turni, il tabellone riserverebbe loro un ottavo di finale ad altissima tensione. La formazione di Rino Gattuso incrocerebbe infatti il Bologna, una delle otto teste di serie che debutteranno direttamente dagli ottavi insieme a Inter, Napoli, Roma, Como, Milan, Juventus e Atalanta. Un match complicato ma aperto a ogni scenario.

I possibili big match della Coppa Italia 2026/27

In caso di passaggio ai quarti di finale, i biancocelesti si ritroverebbero di fronte la vincente del big match tra l’Inter e il Genoa. La parte sinistra del tabellone promette scintille, con il potenziale scenario di un super derby di Milano in semifinale tra i nerazzurri e il Milan, che dal canto suo incrocerà Torino, Como e Parma. Per i capitolini un cammino stimolante per tornare a cucirsi la coccarda sul petto.