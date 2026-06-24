Peruzzi, si riaccende la fiamma! Lotito studia il piano per il grande ritorno

Peruzzi, clamoroso ritorno. Il presidente Claudio Lotito al lavoro per riportare l’ex biancoceleste a Formello

La complessa situazione ambientale attorno al mondo capitolino sta spingendo i vertici societari a programmare una mossa dal fortissimo impatto strategico ed emotivo. In un momento caratterizzato da una durissima contestazione da parte della tifoseria organizzata, dal concreto rischio di vedere lo stadio Olimpico desolatamente svuotato e da un distacco sempre più evidente tra la comunità e la dirigenza, il presidente Claudio Lotito ha deciso di muoversi in prima persona. L’obiettivo primario non è legato a una semplice operazione di facciata, bensì alla necessità di inserire nei quadri aziendali una figura di assoluto spessore istituzionale.

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Le manovre di Claudio Lotito per riavere Angelo Peruzzi

A svelare i dettagli di questa importante manovre di palazzo è l’esperto di mercato Nicolò Schira, il quale ha confermato come il massimo dirigente della Lazio stia lavorando concretamente per riportare a Formello l’ex portiere della Nazionale. Per la società si tratterebbe del profilo ideale: Angelo Peruzzi gode della totale stima dell’ambiente sportivo romano e possiede il carisma necessario per fare da fondamentale collante tra la squadra, lo spogliatoio e una piazza che da tempo lamenta la totale mancanza di punti di riferimento autentici all’interno dell’organigramma.

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Le vecchie incomprensioni aziendali vissute da Angelo Peruzzi

Il campione del mondo ha già ricoperto il ruolo di club manager all’interno della Lazio dal 2016 al 2021, un quinquennio intenso ma caratterizzato da non poche frizioni interne. L’avventura dirigenziale si interruppe bruscamente a causa di profonde incomprensioni legate alla reale operatività della sua mansione sul campo e ai complessi equilibri decisionali con la presidenza. Per accettare la nuova proposta e rimettersi al servizio del progetto, Angelo Peruzzi richiederà garanzie scritte in merito alle proprie deleghe e una reale autonomia d’azione all’interno del centro sportivo.