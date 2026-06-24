Lucca cerca il rilancio alla Lazio! È l’attaccante giusto per Gattuso? L’analisi

Lorenzo Lucca ha aperto alla possibilità di trasferirsi alla Lazio nell’ambito dell’operazione Gila con il Napoli. È l’attaccante giusto per Gattuso?

Il calciomercato della Lazio entra ufficialmente nel vivo e si accende sull’asse Roma-Napoli. Al centro dell’intreccio c’è il difensore spagnolo Mario Gila, finito prepotentemente nel mirino del Napoli. La trattativa tra le due parti è in corso per definire il passaggio del centrale, che gradisce la meta campana. A sbloccare l’affare potrebbe essere l’inserimento di una contropartita tecnica di spessore: Lorenzo Lucca.

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Il riscatto di Lucca dopo una stagione complessa

L’attaccante è reduce da una stagione complessa tra Campania e Inghilterra. Trasferitosi in Campania in estate per 9 milioni di prestito con riscatto fissato a 26 milioni (più 5 di bonus), a gennaio è volato al Nottingham Forest in prestito con diritto di riscatto oltre i 40 milioni complessivi. In Premier League, però, il classe 2000 ha collezionato solo 4 presenze e un gol all’esordio contro il Leeds United il 6 febbraio 2026. L’ex bomber dell’Udinese – dove aveva brillato con 20 reti e 5 assist in 70 gare – ha ora aperto al club capitolino per sentirsi di nuovo al centro del progetto.

Le caratteristiche fisiche di Lucca nel gioco di Gattuso

L’attaccante trova il pieno appoggio del nuovo tecnico biancoceleste Rino Gattuso, che ha chiesto espressamente una punta di peso per il suo 4-3-3 o 4-2-3-1. Con i suoi due metri di altezza, Lucca è il prototipo del centravanti moderno: dominante nel gioco aereo, abile a fare sponda e a ripulire i palloni alti per gli inserimenti delle ali. Nel modulo di Gattuso, il centravanti azzurro diventerebbe il fulcro della manovra, ideale per dare profondità e fisicità all’attacco laziale.

I motivi per cui la Lazio deve puntare su Lucca

Questo trasferimento rappresenta l’occasione perfetta per entrambe le società. Il Napoli si assicura un difensore pronto come Gila, mentre la Lazio scommette su un talento dal potenziale enorme. Sotto la guida grintosa dell’allenatore calabrese, capace di rigenerare i giocatori motivati, Lucca potrebbe finalmente trovare l’ambiente ideale per consacrarsi definitivamente nel grande calcio.