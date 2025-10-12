Atalanta-Lazio: come vedere il match in tv e streaming - Lazio News 24

Lazio, la sosta per le Nazionali e la sfida contro l’Atalanta: l’obiettivo è tornare a vincere

La Lazio di Maurizio Sarri approfitta della sosta per le Nazionali per ritrovare energie e concentrazione in vista della prossima partita di campionato. Alla ripresa della Serie A, i biancocelesti saranno impegnati nella settima giornata contro l’Atalanta, una sfida che si preannuncia fondamentale per il prosieguo della stagione. Dopo il pareggio contro il Torino, la Lazio cerca tre punti che mancano ormai da troppo tempo per rilanciare la propria corsa verso le posizioni europee.

La gara si disputerà domenica 19 ottobre alle ore 18:00 al New Balance Stadium di Bergamo, un campo storicamente ostico per la Lazio. Da quando Sarri siede sulla panchina biancoceleste, le partite successive alla pausa per le Nazionali sono spesso risultate complicate. Dal 2021, infatti, la Lazio non è mai riuscita a ottenere una vittoria immediatamente dopo una sosta, un tabù che l’allenatore toscano è deciso a sfatare.

Durante questi giorni senza campionato, Sarri ha potuto lavorare con una parte della rosa rimasta a Formello, concentrandosi sugli aspetti tattici e sulla condizione fisica. Alcuni titolari, impegnati con le rispettive Nazionali, rientreranno solo a ridosso del match, ma l’obiettivo è chiaro: riprendere il cammino in Serie A con una prestazione convincente.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini rappresenta un test di alto livello per valutare la crescita della Lazio. La squadra bergamasca, solida in difesa e veloce nelle ripartenze, obbligherà i biancocelesti a mantenere alta la concentrazione per tutti i novanta minuti. Sarri, dal canto suo, punta sulla qualità dei suoi uomini chiave — da Luis Alberto a Zaccagni, passando per Immobile — per ritrovare fluidità di gioco e concretezza sotto porta.

Dal punto di vista televisivo, la partita Atalanta-Lazio sarà visibile in co-esclusiva su Dazn e Sky. Gli appassionati potranno seguirla in diretta streaming tramite l’app Dazn, accessibile da Smart TV, PC, smartphone, tablet o console, oppure sui canali dedicati di Sky, anche in alta definizione.

In sintesi, la sfida di Bergamo sarà molto più di una semplice gara di campionato: per la Lazio rappresenta una prova di maturità, un’occasione per dimostrare di aver superato le difficoltà e per iniziare una nuova fase della stagione con fiducia e determinazione.