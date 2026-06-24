Intreccio Gila, irrompe l’Atalanta! Il Napoli ha l’accordo con gli agenti, ma la Dea offre 20 milioni

Mario Gila scatena il duello! Il Napoli blocca gli agenti, ma l’Atalanta fa sul serio: pronti 20 milioni per il difensore della Lazio

Il calciomercato estivo sta vivendo una fase di stallo strategico che vede protagonista assoluto uno dei difensori più ambiti del panorama nazionale. La situazione relativa a Mario Gila è diventata il nodo centrale di una trattativa che si preannuncia lunga e articolata. Sebbene il calciatore abbia già espresso chiaramente la volontà di trasferirsi all’ombra del Vesuvio, trovando un’intesa di massima sulla base di un contratto quinquennale con la dirigenza azzurra, manca ancora la quadratura economica definitiva con il club presieduto da Claudio Lotito, che continua a monitorare con estrema attenzione le proposte che arrivano sul tavolo di Formello.

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Il pressing del Napoli per Mario Gila

Come riportato dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, il Napoli ha ormai incassato il gradimento del centrale spagnolo. La strategia del sodalizio campano è chiara: convincere la società biancoceleste ad abbassare le elevate richieste iniziali inserendo nell’operazione delle contropartite tecniche. In questo senso, circolano con insistenza i nomi di Lorenzo Lucca e Rafa Marin, due profili che potrebbero essere trasferiti a Roma con la formula del prestito per sbloccare l’impasse e agevolare l’arrivo dell’ex giocatore del Real Madrid alla corte di Massimiliano Allegri.

L’inserimento dell’Atalanta per Mario Gila

Mentre il club azzurro lavora sulle contropartite, si registra un improvviso e concreto inserimento da parte dell’Atalanta. La società bergamasca, sempre molto attenta a monitorare le opportunità per rinforzare il reparto arretrato, ha effettuato un sondaggio approfondito per capire se esistano margini di manovra reali. La compagine orobica, forte di una liquidità importante, potrebbe decidere di sbaragliare la concorrenza mettendo sul piatto un’offerta superiore ai 20 milioni di euro, a cui verrebbero aggiunti bonus legati alle prestazioni stagionali. Questa mossa sposta inevitabilmente l’equilibrio della trattativa, costringendo il Napoli a una nuova riflessione strategica.

La posizione della Lazio su Mario Gila

Il tempo stringe e le prossime ore saranno decisive per definire il futuro di Mario Gila. La dirigenza della Lazio non ha alcuna intenzione di svendere il proprio tesserato, ma è consapevole che la volontà del ragazzo di intraprendere un nuovo percorso professionale potrebbe spingere verso una cessione inevitabile. Mentre l’entourage del difensore continua a tessere le fila con gli intermediari, la società capitolina valuta il da farsi: scegliere la strada del prestito con le contropartite proposte dai campani o dare la priorità a una soluzione che garantisca una maggiore entrata di cassa immediata, come prospettato dal sondaggio atalantino. Il mercato, in questo momento, resta un rebus aperto a ogni soluzione.