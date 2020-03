Lazio, 21 anni fa veniva servito il poker alla Roma VIDEO

L’8 marzo del 1998, la Lazio vinceva il suo quarto derby consecutivo. Oggi la società ricorda la partita su Instagram

Tra il 1997 ed il 1998, la Lazio ha vinto tutti i derby a disposizione concludendo la serie positiva con quello dell’8 marzo.

21 anni fa gli eroi per una notte furono Boksic e Nedved che, grazie alle loro reti, permisero ai biancocelesti di concludere due stagioni in completa supremazia sui cugini giallorossi. Gli sfottò non tardarono ad arrivare con la celebre frase «Il poker è servito». A distanza di anni, la società ricorda sui social quella magica sera.