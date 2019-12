Lazio, Delio Rossi: «Bisogna puntare in alto! Ma sul mercato…»

L’ex allenatore della Lazio, Delio Rossi, ha commentato la vittoria di ieri contro il Cagliari e detto la sua sul mercato invernale

Sulle frequenze di Radio Radio, l’ex allenatore Delio Rossi ha commentato la gara di ieri sera contro il Cagliari e il momento che sta attraversando la squadra di Inzaghi: «Se giochi bene e fai buone prestazioni hai possibilità di vincere. La Lazio sta bene sia mentalmente che fisicamente. Faccio fatica a dare un giudizio su una gara che fino al 93′ è stata una cosa e poi un’altra. Bisogna vivere il momento, si deve andare il più lontano possibile. Questa Lazio è stata costruita nel tempo per lottare per una posizione in Champions. Sulla carta ci sono squadre più forti della Juventus, ma bisognare puntare in alto».

«La mia era una Lazio con tante scommesse, quella di Pioli era una squadra che aveva delle bellezze ma anche delle carenze, la Lazio di oggi è più forte. Ha dei valori assoluti sopratutto da metà campo in avanti. Ancora un altro aggiustamento o due per rendere una rosa ancora più forte. Il centrocampo credo sia il migliore in Italia. Lulic dovrebbe avere un’alternativa di livello che lo faccia rifiatare, e prenderei anche un altro giocatore a metà campo perché Leiva è quello che da più equilibrio ma la carta anagrafica parla chiaro».