Lazio, Dele Bashiru: «Il primo interesse del club per me risaliva a gennaio. Ai tifosi chiedo QUESTO». Le parole del giocatore

Queste le prime parole di Fisayo Dele-Bashiru, nuovo centrocampista biancoceleste, ai microfoni dei canali ufficiali della Lazio.

PAROLE– «Ai tifosi chiedo di sostenerci più possibile, io darò il 100% per regalare loro una stagione positiva. Il primo interesse del club per me risaliva già a gennaio, ma in quel momento ero concentrato solo a finire al meglio il campionato con l’Hatayspor. Inconsciamente, però, già volevo che fosse questa la mia prossima destinazione ».