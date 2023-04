Lazio, segrete le iniziative per il decennale della Coppa Italia: c’è la sorpresa inaspettata? Potrebbe tornare lui all’Olimpico

Come riporta il Corriere dello Sport in casa Lazio si avvicina sempre di più il decennale del 26 maggio 2013. Una festa solenne celebrerà la vittoria capitale della Coppa Italia di Roma. La Lazio e la Mizuno, sponsor tecnico, hanno siglato un patto di segretezza, tengono i dettagli delle iniziative nascosti. Alcune sono decise, altre al vaglio. Il momento culminante del decennale è immaginato da tutti con la presenza all’Olimpico di Senad Lulic. Il sogno è di rivederlo in occasione dell’ultima partita casalinga, Lazio-Cremonese, ad oggi fissata per il 28 maggio (gli anticipi e i posticipi finali non sono noti).

Lulic e Lotito non hanno più avuto contatti, è possibile che partita comunque un invito ufficiale parta nelle prossime settimane. Non è mai stato salutato dal popolo laziale. Il 26 maggio cadrà due giorni prima di Lazio-Cremonese, sarà una partita speciale. Sarà giocata con la maglia celebrativa firmata Mizuno ed essendo l’ultima gara stagionale in casa farà da scenario alla glorificazione di Stefan Radu, prossimo al ritiro. Un motivo in più per Senad, suo grande amico, per esserci.