Lazio, sentite cosa ha detto quell'esperto sulla situazione attuale dei biancocelesti. L'opinione - Lazio News 24

De Grandis: “Sta nascendo una Lazio operaia pronta a sorprendere”

Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, è stato intervistato da Radio Laziale, dove ha commentato il momento positivo della Lazio guidata da Maurizio Sarri, alla vigilia della delicata sfida contro l’Inter, che chiuderà l’undicesima giornata di Serie A. Le sue osservazioni offrono uno spaccato sullo stato di forma della squadra biancoceleste e sulle possibilità di sorprendere i nerazzurri.

Secondo De Grandis, la Lazio sta vivendo una fase di trasformazione importante: “Sta nascendo una Lazio operaia. Non ha tantissima qualità tecnica, ma compensa con grande applicazione da parte dei suoi interpreti, e questo vale per tutta la squadra”, ha spiegato. L’atteggiamento collettivo e la concentrazione dei giocatori, a suo avviso, sono elementi fondamentali che stanno facendo la differenza in questo avvio di stagione.

Il giornalista ha anche sottolineato l’importanza dei singoli nella strategia di Sarri: “Pedro per me deve sempre entrare a partita in corso. Ha quel guizzo finale che può decidere le partite. Ricordo che l’anno scorso, proprio a Milano contro l’Inter, segnò una doppietta che valeva oro”. In questa ottica, la Lazio può sfruttare l’esperienza e la capacità di cambiamento dei suoi giocatori chiave per incidere nei momenti decisivi della gara.

Sul piano tattico, De Grandis ha evidenziato come la difesa dell’Inter possa rappresentare un’opportunità per la squadra di Sarri: “Difensivamente, l’Inter non ha grande velocità. Potrebbe essere la partita giusta per Dia, che sta vivendo un momento di difficoltà, grazie alle sue accelerazioni in profondità. La Lazio può trovare spazi importanti sfruttando la rapidità dei suoi attaccanti e le ripartenze veloci”.

Il giornalista ha poi concluso rimarcando come la Lazio stia costruendo una mentalità solida, basata sul sacrificio e sulla compattezza: “Il collettivo è molto concentrato, e la squadra sembra aver assimilato i concetti di Sarri. Nonostante qualche limite tecnico rispetto ad altre compagini, la determinazione e l’intensità possono trasformarsi in un’arma letale nelle partite chiave della stagione”.

In sintesi, la Lazio si presenta all’appuntamento contro l’Inter come una squadra in crescita, capace di coniugare applicazione tattica e capacità di sfruttare le individualità nei momenti decisivi. Il buon momento della squadra biancoceleste, unito alla sapienza tattica di Sarri, lascia intravedere una partita equilibrata e ricca di possibili sorprese, confermando come la Lazio stia lentamente consolidando la propria identità in Serie A.

