Lazio, De Biasi: «Baroni? Credo che si sia meritato questa panchina. Noslin e Tchaouna sono di qualità ma…». Le parole dell’ex giocatore

Intervenuto ai microfoni di Elle Radio, Gianni De Biasi ha parlato anche della Lazio . Ecco le sue parole.

PAROLE– «La scelta dell’allenatore mi sembra ottima, Baroni persona seria. Credo che si sia meritato questa panchina che è sicuramente prestigiosa per lui. Con la contestazione non sarà facile ma Lotito sta facendo di tutto per far crescere la Lazio e il percorso è stato di livello. Noslin e Tchaouna sono di qualità ma bisognerà vederli in un altro ambiente, l’ex Verona ritrova il suo allenatore e può essere un vantaggio. Non critichiamo prima della fine del calciomercato, magari la società ha qualcosa da dire ancora. Il calcio va avanti e bisogna aggiornarci, giocare con la palla anche da dietro è fondamentale. Poi la qualità fa la differenza. In Serie A l’Inter rimane la squadra da battere ma siamo ancora all’inizio di luglio, aspettiamo prima di dare giudizi. Io aspetto ancora una chiamata ma in Italia non torno più dal 2010. Sono in cerca di un progetto dove l’allenatore è centrale e in Italia non è così ».