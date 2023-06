Lazio, Dazn celebra i top Gol della squadra biancoceleste su Tik Tok

Lazio, l’emittente streaming pubblica un video social dove elogia e celebra la stagione della squadra di Sarri in particolare gli eurogol

La grande stagione della Lazio ha consentito al club di chiudere il campionato al secondo posto e di tornare in Champions. I biancocelesti oltre al record di punti, hanno dimostrato grande forza non solo difensivamente ma anche in attacco, e a tal proposito Dazn pubblica su Tik Tok un video dove elogia i ragazzi di Sarri