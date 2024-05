Lazio, davanti ai campioni d’Italia in carica per il secondo anno consecutivo: il dato. Gli ultimi aggiornamenti sulla classifica

Davanti ai campioni d`Italia in carica per il secondo anno consecutivo. Grazie alla vittoria contro l`Empoli, e al blitz del Bologna a Napoli, la Lazio per il secondo anno consecutivo terminerà il campionato davanti ai campioni d`Italia in carica in classifica (+8 con ancora due gare da disputare, ndr).

La scorsa stagione invece i biancocelesti terminarono la stagione davanti al Milan, vincente nel torneo 2021/2022 (+4, ndr). Non accadeva dal 2000, quando la Lazio arrivò prima davanti alla Juventus (1998/1999) e poi al Milan (1999/2000). Come riportano i canali ufficiali del club.