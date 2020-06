Cucchi: «Se la Lazio dovesse battere l’Atalanta sarebbe un grande segnale»

Le parole di Riccardo Cucchi in merito al prossimo impegno della Lazio mercoledì contro l’Atalanta

Riccardo Cucchi, noto giornalista e tifoso della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco le sue parole.

«La Lazio si trova a esordire contro una splendida Atalanta, una delle migliori squadre del campionato come espressione di gioco. Questo rappresenta un grande interrogativo per i biancocelesti. Aggiungo però che se la Lazio dovesse battere l’Atalanta a Bergamo, allora sarebbe un segnale importante per il campionato».