 Lazio, Cruciani precisa: «Io non ho mai parlato di una telefonata in cui Lotito ha chiesto a Lotti come si cede la Lazio. Vi spiego»
1 ora ago

Lotito 1

Lazio, Cruciani sui social specifica: «Non ho mai parlato di una telefonata in cui Lotito ha chiesto come si cede la Lazio. Vi spiego»

La giornata in casa Lazio è stata segnata da un retroscena svelato da Giuseppe Cruciani: una telefonata tra Claudio Lotito e Luca Lotti, nella quale il presidente biancoceleste avrebbe chiesto chiarimenti sulle procedure necessarie per mettere in vendita una società. Nel pomeriggio, però, è arrivata la replica dell’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex ministro dello Sport, che ha smentito categoricamente di aver mai discusso con Lotito della possibile cessione della Lazio. Sulla sua pagina Instagram, Giuseppe Cruciani è tornato sull’argomento, confermando e rilanciando la sua indiscrezione.

PAROLE – «Piccolo update sulla sulla vicenda Lotito – Lotti- cessione Lazio. Precisiamo una cosa, io non ho mai parlato di una telefonata in cui il presidente della Lazio Lotito ha chiesto a Lotti come si cede la Lazio perché voglio cedere la Lazio, io ho parlato di una telefonata, che confermo al 100%, tra Lotito e Lotti in cui Lotito ha chiesto informazioni su come si mette in vendita una società»

«Questo non vuol dire che voglia vendere la società, questo non vuol dire che sta pensando seriamente di vendere la società, ma questa telefonata c’è stata, io lo confermo al 100%. Poi le smentite è giusto chche ci siano, però io ripeto che c’è stata questa telefonata e ve lo confermo al 100%, anche perché a questa telefonata ha assistito una terza persona».

