Lazio Crotone, Inzaghi sorride: Radu può tornare dal 1′

Stefan Radu – fermato per l’operazione all’ernia – è pronto a rientrare nel blocco dei titolari, già nella gara di domani con il Crotone

Un sospiro di sollievo per Simone Inzaghi. Già da domani, il tecnico della Lazio dovrebbe ritrovare Stefan Radu dal primo minuto, nella gara contro il Crotone.

Il romeno è ormai tornato in gruppo da una settimana ed è pronto per riprendersi il posto accanto ad Acerbi. Un rientro importante per i biancocelesti, che rinsalda il reparto più in bilico della squadra.