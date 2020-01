Lazio Cremonese, Acerbi: «Oggi abbiamo fatto tutti bene»

Tra Lazio e Cremonese passano i biancocelesti: la partita finisce 4-0 e Francesco Acerbi commenta la partita ai microfoni Rai

Risultato tondo e passaggio del turno conquistato: grazie alle quattro reti la Lazio conquista gli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà il Napoli.

A fine gara, ai microfoni Rai è intervenuto Acerbi, che ha detto: «Oggi abbiamo fatto tutti bene, non è mai facile giocare questo tipo di partite se non scendi in campo con l’atteggiamento giusto. A me piace fare sempre bene e giocare. Ci piace vincere, abbiamo tante partite in casa e con la Sampdoria non sarà facile: cerchiamo di arrivare a maggio lì cercando di lottare per qualcosa di importante sempre con la Champions in testa».