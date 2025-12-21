Hanno Detto
Lazio Cremonese, l’opinionista non ha dubbi: «Mancavano troppi giocatori, in particolar modo Zaccagni che è insostituibile»
Lazio Cremonese, l’opinionista sicuro: «Mancavano troppi giocatori, in particolar modo Zaccagni che è insostituibile»
Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Franco Melli ha analizzato il pareggio senza reti tra Lazio e Cremonese, una gara in cui la squadra di Maurizio Sarri è stata nuovamente frenata dai grigiorossi guidati da Davide Nicola.
Nel suo commento, Melli ha passato in rassegna gli episodi più significativi del match, soffermandosi sulle difficoltà offensive dei biancocelesti, sulle prestazioni dei singoli e sull’impatto delle numerose assenze. L’opinionista ha inoltre evidenziato alcuni aspetti positivi mostrati dalla Cremonese, capace di mettere in difficoltà la Lazio nonostante la differenza di valori in campo.
LA CREMONESE E I SINGOLI – «La Cremonese ha fatto vedere un impianto di gioco interessante, volevo segnalare Barbieri che mi sembra molto interessante e ha dato filo da torcere. Bene anche Bonazzoli».
IL PESO DELLE ASSENZE – «Mancavano troppi giocatori stasera, in particolar modo Zaccagni che è insostituibile».
LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello
News
Lazio Cremonese, primo volo per Flaminia all’Olimpico. Il falconiere Giacomo Garruto poetico e commosso nel messaggio verso l’aquila: ecco cosa ha scritto
Lazio Cremonese, primo volo per Flaminia all’Olimpico. Il falconiere Giacomo Garruto poetico e commosso nel rivivere l’evento L’era di Flaminia...
Udinese Lazio, brutte notizie per i bianconeri: contro la Fiorentina espulso dopo appena 7 minuti Okoye, portiere dei friulani, e sconfitta per 5-1
Udinese Lazio, brutte notizie per i bianconeri: espulso dopo 7 minuti Okoye, portiere dei friulani. Il nigeriano ssqualificato contro i...
Parma Lazio Women, ottavi di Coppa Italia: passano ai tempi supplementari le biancocelesti! Decisiva la rete di Visentin nel primo dei due extratime
Parma Lazio Women, ottavi di Coppa Italia: passano ai tempi supplementari le biancocelesti! Decisiva la rete di Visentin nel primo...