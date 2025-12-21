Lazio Cremonese, l’opinionista non ha dubbi: «Mancavano troppi giocatori, in particolar modo Zaccagni che è insostituibile»

Lazio Cremonese, l’opinionista sicuro: «Mancavano troppi giocatori, in particolar modo Zaccagni che è insostituibile»

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Franco Melli ha analizzato il pareggio senza reti tra Lazio e Cremonese, una gara in cui la squadra di Maurizio Sarri è stata nuovamente frenata dai grigiorossi guidati da Davide Nicola.

Nel suo commento, Melli ha passato in rassegna gli episodi più significativi del match, soffermandosi sulle difficoltà offensive dei biancocelesti, sulle prestazioni dei singoli e sull’impatto delle numerose assenze. L’opinionista ha inoltre evidenziato alcuni aspetti positivi mostrati dalla Cremonese, capace di mettere in difficoltà la Lazio nonostante la differenza di valori in campo.

LA CREMONESE E I SINGOLI – «La Cremonese ha fatto vedere un impianto di gioco interessante, volevo segnalare Barbieri che mi sembra molto interessante e ha dato filo da torcere. Bene anche Bonazzoli».

IL PESO DELLE ASSENZE – «Mancavano troppi giocatori stasera, in particolar modo Zaccagni che è insostituibile».

