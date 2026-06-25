Mercato Lazio, Fabiani blinda il difensore ed è categorico: «Gila non è in vendita!»

Mercato Lazio, il Direttore sportivo Angelo Fabiani ha le idee cristalline sul futuro di Mario Gila! Cosa emerge

Il futuro di Mario Gila continua a rappresentare uno dei nodi più intricati del calciomercato estivo. Nonostante le insistenti voci di una possibile partenza, la dirigenza biancoceleste ha deciso di passare al contrattacco. Il Direttore sportivo Angelo Fabiani ha rilasciato dichiarazioni inequivocabili: «Non è in vendita», riporta Il Messaggero. Una posizione netta, che mira a chiudere ogni speculazione attorno al centrale spagnolo, considerato una pedina fondamentale per il progetto tecnico guidato da Gennaro Gattuso. La S.S. Lazio, forte di un contratto in scadenza nel 2027, intende dunque fare muro contro le lusinghe dei club che da settimane corteggiano il giocatore.

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L’offensiva del Napoli e il muro della Lazio su Mario Gila

Il Napoli resta la società più attiva nel tentativo di strappare il difensore alla capitale. Gli azzurri hanno già incassato il gradimento dell’entourage del calciatore, ma si scontrano con le elevate richieste economiche di Claudio Lotito. La proposta campana di 20 milioni di euro, arricchita dall’inserimento di contropartite tecniche come Rafa Marín o Lorenzo Lucca, non è stata ritenuta sufficiente. La Lazio valuta infatti il cartellino dello spagnolo una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro, una valutazione che riflette l’importanza del giocatore nello scacchiere tattico biancoceleste.

L’Atalanta si inserisce nella corsa per Mario Gila

A complicare ulteriormente lo scenario si è aggiunta l’Atalanta. Il club bergamasco, pronto a sfruttare la disponibilità economica derivante dalle recenti operazioni in uscita, vede in Mario Gila il profilo ideale per rinforzare la retroguardia a disposizione di Maurizio Sarri. La Dea sarebbe infatti pronta ad avvicinarsi alla richiesta di 25 milioni di euro fissata dai capitolini, un rilancio che potrebbe tagliare fuori la concorrenza partenopea. Mentre la trattativa prosegue tra smentite di facciata e manovre sotterranee, le parole di Angelo Fabiani suonano come una strategia chiara per spingere le pretendenti a un ulteriore sforzo economico, rendendo le prossime ore decisive per capire se il difensore vestirà ancora la maglia biancoceleste o se il muro eretto dalla dirigenza cederà di fronte a un’offerta irrinunciabile!