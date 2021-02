Lazio, credici! Il calendario è dalla parte dei biancocelesti – FOTO

Il calendario nelle prossime 6 giornate sembra sorridere alla Lazio di Inzaghi, che dopo la sconfitta contro l’Inter riparte dalla Sampdoria

La sconfitta contro l’Inter fa leggermente scricchiolare le grandi certezze scaturite dalle 6 vittorie consecutive, ma non abbatte la Lazio di Inzaghi. Alla prossima arriva all’Olimpico la Sampdoria, avversario sulla carta abbordabile ma reduce dalla vittoria contro la Fiorentina.

Nelle prossime 6 giornate i biancocelesti affronteranno appunto la squadra di Ranieri, poi il Bologna in trasferta, il Torino in casa, la Juventus allo Stadium, il Crotone all’Olimpico e infine l’Udinese al Friuli. Un calendario che, escluso l’impegno contro la Juve di Pirlo, non sembra particolarmente proibitivo.

Foto Tuttosport