Lazio, Costacurta: «Immobile? Forse la Nazionale non è nelle sue corde…»

L’ex vice-commissario Figc, intervistato da Il Messaggero, ha parlato anche di Immobile e della Lazio

«Ciro Immobile è il giocatore che in questi anni ha fatto maggiori passi in avanti, forse questa Nazionale non è sulle sue corde: lui ha bisogno di spazi larghi, in azzurro lo spazio si occupa sempre e in avanti, con il gioco. Ciro migliorerà ancora e sarà protagonista ancora. Come Bellotti». Così Alessandro Costacurta, ex vice-commissario Figc ed ex giocatore del Milan, intervistato da Il Messaggero. “Billy”, inoltre, ha espresso un commento sulla Lazio: «Una squadra di eroi».