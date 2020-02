Lazio, Costacurta: «Immobile come Pippo Inzaghi»

Durante il programma serale di Sky Sport si è parlato di Lazio e Billy Costacurta ha voluto esprimere il suo parere

Al Club di Sky capitanato da Caressa, è stata commentata la larga vittoria della Lazio a discapito della Spal.

A riguardo, si è voluto esprimere l’ex difensore Costacurta: «Immobile ha una grande capacità di liberarsi. Io avevo un compagno e sembrava che la palla fosse attratta da lui, era Pippo Inzaghi. Mi sembra che in alcuni movimenti il numero 17 faccia la stessa cosa».Poi un commento anche sul mercato e sulla lotta Scudetto:«In società penso che abbiano pensato che per 18 mesi la rosa fosse adeguata. L’Inter deve stare attenta a questa Lazio per il secondo posto, la Juventus la vedo come prima».