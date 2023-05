Lazio in Champions, Juve fuori dalla corsa: ecco cosa serve per l’aritmetica

Con la certa penalizzazione in classifica della Juventus, la Lazio è vicinissima alla Champions: ecco quanto manca per l’aritmetica

La penalizzazione della Juve è certa e arriverà entro la fine del campionato: dovrà essere afflittiva, quindi spingerà i bianconeri fuori dalla Champions. Dunque adesso il conto per la matematica qualificazione non va fatto più sul Milan a -3, bensì su Roma e Atalanta al sesto posto.

In virtù dei successi nei derby, per avere la meglio sui giallorossi basterà conquistare sei punti nelle prossime 4 gare contro Lecce, Udinese, Cremonese ed Empoli all’ultimo turno. Servirà un punto in più per avere invece la certezza matematica del quarto posto ai danni della Dea, anche se quest’ultima dovesse fare l’en plein sino al 4 giugno. Ecco perché Lotito pretende ora dalla Lazio la Champions a ogni costo. Lo riporta Il Messaggero.