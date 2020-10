Lazio, Correa torna a Roma. A Genova dovrebbe partire dalla panchina

Correa è tornato a Roma e dovrebbe allenarsi oggi a Formello.

E’ tornato il Tucu Correa. Dopo il brillante spezzone di gara condito da un gol con la Bolivia l’argentino fa rientro nella Capitale e si prepara ad affrontare la Sampdoria. Probabile che il numero 11 possa partire dalla panchina per poi subentrare e provare a siglare alla Doria un’altra rete da ex. Il Tucu ha vestito blucerchiato ed ha già castigato la vecchia compagine lo scorso anno alla prima di campionato. In attacco Inzaghi dovrebbe dare fiducia alla coppia provata per tutta la settimana, quella formata da Caicedo e Muriqi, presentatosi oggi a Formello.