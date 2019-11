Lazio, Correa: «Siamo un gruppo che lotta ogni settimana!»

Joaquin Correa è uno dei protagonisti di questo Milan-Lazio: segnando ha consegnato ad Inzaghi i tre punti

Il risultato finale porta anche la sua firma: Joaquin Correa ha consegnato i tre punti direttamente in mano ad Inzaghi. A Lazio Style Channel, l’argentino ha commentato così la gara: «Il mio gol è stato importante per tutti perchè siamo un gruppo che lotta ogni settimana e questa gioia è importante. Stiamo facendo le cose per bene, stiamo lottando tanto, la felicità è doppia. Loro sono forti, magari non sono in un buon momento ma sono giocatori di qualità e noi abbiamo fatto una buona gara, con l’atteggiamento giusto. Quando siamo tutti sulla stessa strada facciamo bene. Nel gol Luis arriva per primo sulla seconda palla e per noi è importantissimo, può far male a qualsiasi squadra. Complimenti anche a lui che ha fatto un assist incredibile».