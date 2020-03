Lazio, Correa manda un messaggio importante sui social

Il giocatore della Lazio, rimasto in Italia, anche se solo sceglie di rimanere a casa per cercare di fermare il Coronavirus

In queste ore, a causa delle restrizioni emesse dal nuovo decreto governativo firmato dal Premier Conte, tutti siamo invitati a rimanere il più possibile a casa per cercare di evitare il più possibile l’espansione del Coronavirus.

Chi ha scelto di rimanere a casa nonostante sia solo, è il Tucu Correa. L’attaccante della Lazio è rimasto a Roma ed al momento non è vicino alla sua fidanzata, ma nonostante ciò ha deciso comunque di attenersi alle scelte del Governo per fermare il contagio. Su Instagram il giocatore ha lanciato un messaggio per tutti.