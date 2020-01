Lazio, ansia per Correa: si teme la lesione, domani nuovi accertamenti

Lazio, si teme la lesione muscolare per Correa. L’argentino è atteso domani in clinica per sottoporsi a degli accertamenti

Napoli, Sampdoria e Cremonese, poi uno spezzone di partita contro il Napoli e il derby per 75 minuti. Questo lo score di Correa nelle ultime settimane con la Lazio. L’argentino è stato fuori dal campo per un problema al polpaccio e poi in via precauzionale, per arrivare al meglio alla gara dell’Olimpico. Una strategia che non lo ha preservato del tutto, perchè il giocatore ha comunque dovuto abbandonare il campo prima del triplice fischio, per di più zoppicante.

Come riferito da Sky Sport, il Tucu è atteso domani in clinica per nuovi accertamenti e scongiurare il timore più grande: la lesione muscolare.